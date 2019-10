Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Software AG nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Nach den niedrigen Erwartungen seien die Kennziffern der Darmstädter stark ausgefallen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch sei es aber zu früh für eine höhere Bewertung der Aktie./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A2GS401