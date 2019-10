flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Dezember-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX schickt sich an, die runde Marke von 60,00 US-Dollar je Fass zu testen. Die weiteren Preisbewegungen könnten sich wie schon des Öfteren zuvor aufgrund der OPEC ergeben. Sollte die OPEC tatsächlich nochmals eine Produktionskürzung erwägen, so würde die den Ölpreis sicherlich oberhalb der 60,00-US-Dollar haften lassen. Obendrein könnte die Saisonalität dem Ölpreis alsbald helfen, den mit dem Einzug der kalten Jahreszeit in der nördlichen Hemisphäre steigt auch der Bedarf an Energie.

Zur Charttechnik: Zur Ermittlung der nächsten übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite wäre der Kursverlauf des letzten Jahres heranzuziehen. Der WTI-Dezember-Kontrakt 2019 markierte am 26. Dezember 2018 ein Verlaufstief von 51,74 US-Dollar. Seitdem kletterte der Preis bis zum 25. April 2019 auf ein 2019er-Jahreshoch von 71,95 US-Dollar. Die Widerstände fänden sich demnach bei den Marken von 61,85/64,23 und 67,18 US-Dollar. Die Unterstützungen hingegen wären bei 56,52 und 51,52 US-Dollar auszumachen. Gegenwärtig testete der WTI-Dezember-Kontrakt 2019 das 61,8prozentige Fibonacci-Retracement des hier analysierten Kursverlaufs. Diese 61,8-Prozent-Marke liegt bei 59,47 US-Dollar.

