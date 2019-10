Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der österreichische Sensorspezialist habe im dritten Quartal zwar die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch hegten die Anleger weiter einige Bedenken. Das Unternehmen habe in der Telefonkonferenz nach Vorlage der Resultate weniger Details als üblich zu den künftigen Wachstumstreibern präsentiert./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 21:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: AT0000A18XM4