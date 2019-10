Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wann kommt es zum Brexit und wie wird der EU-Abschied konkret aussehen? Nach wie vor sind diese Fragen unbeantwortet. Dementsprechend unsicher ist die Lage an den Aktienmärkten. Der DAX hielt sich zuletzt zwar sehr gut. Heute dürfte es aber Abschläge geben. Bei den Einzelwerten geht es heute um McDonald's, Boeing, iRobot, Snap, die Deutsche Lufthansa, Continental und Just Eat. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.