Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der US-Chiphersteller Texas Instruments hat im dritten Quartal weniger verdient und umgesetzt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Ausblick auf das vierte Quartal verfehlte die Erwartungen der Analysten deutlich. Im dritten Quartal sank der Gewinn um 9,0 Prozent auf 1,43 Milliarden US-Dollar. Je Aktie verdiente Texas Instruments 1,49 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,42 Dollar gerechnet. Der Konzern selbst hatte 1,21 bis 1,53 Dollar in Aussicht gestellt. Der Umsatz ging um 11,5 Prozent auf 3,77 Milliarden Dollar zurück. Hier hatte das Unternehmen 3,65 bis 3,95 Milliarden prognostiziert. Am Markt wurden 3,82 Milliarden Dollar erwartet. Im laufenden vierten Quartal rechnet Texas Instruments mit einem Gewinn je Aktie von 0,91 bis 1,09 Dollar und einem Umsatz von 3,07 bis 3,33 Milliarden Dollar. Die Analysten prognostizierten laut Factset-Konsens bislangh einen Gewinn je Aktie von 1,28 Dollar bei einem Umsatz von 3,57 Milliarden Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q, Chicago

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q, Chicago

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q, Redmond

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q, San Jose

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q, Dearborn

22:45 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- % S&P-500-Future 2.985,00 -0,32% Nikkei-225 22.633,68 +0,38% Hang-Seng-Index 26.556,72 -0,86% Kospi 2.081,36 -0,36% Shanghai-Composite 2.946,16 -0,28% S&P/ASX 200 6.673,10 +0,01%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Aktienmärkte schließen sich den leichteren US-Vorgaben an. Hintergrund sind Teilnehmern zufolge die Unsicherheiten in Sachen Brexit und das Warten auf Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen. "Neben dem Brexit sind die ziemlich gemischt ausgefallenen US-Quartalsergebnisse eine ziemlich schwache Vorgabe für die asiatischen Märkte", beschreibt Marktkenner Jingyi Pan von IG die Stimmung. In den USA waren beispielsweise die Ergebnisse von McDonald's, Procter & Gamble und Travelers mit Enttäuschung aufgenommen worden. Belastet wurden sie unter anderem vom US-chinesischen Handelsstreit. Für Verunsicherung insbesondere in Hongkong sorge ein Bericht, wonach die Chefin der chinesischen Sonderverwaltungszone angesichts der monatelangen Proteste abgelöst werden könnte, heißt es. Unter den Einzelwerten verlieren Softbank gut 3 Prozent. Sie reagieren damit negativ darauf, dass der japanische Technologiekonzern die Kontrolle über das in Schwierigkeiten geratene Startup Wework übernimmt und ihm mit 5 Milliarden Dollar zur Seite springt. Unter Druck stehen Aktien aus dem Chipsektor, nachdem Texas Instruments einen überraschend trüben Ausblick für den Chipsektor gegeben hat. Tokyo Electron rutschen um gut 4 und Sony um rund 2 Prozent ab. In Seoul verlieren SK Hynix 1,4 Prozent und Samsung Electronics 0,4 Prozent. Taiwan Semiconductor geben um 1,1 Prozent nach.

US-NACHBÖRSE

Texas Instruments kamen unter die Räder, nachdem das Unternehmen bei Vorlage der Quartalszahlen mit einem überraschend schwachen Ausblick aufgewartet hatte. Der Kurs sackte bis 19.59 Uhr Ortszeit um 9,8 Prozent ab. Im Sog verbilligten sich AMD um 1,5 Prozent, Intel um 1,6 Prozent und Nvidia um 2,2 Prozent. Snap meldete Zahlen über den Erwartungen. Die Aktie kam zwar um 3,4 Prozent zurück; nachdem sie im Jahresverlauf bereits um 150 Prozent an Wert zugelegt hat, dürften hier aber Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben. Der Weggang des bisherigen Unternehmenschefs des Cloud-Spezialisten Servicenow, John Donahoe, sorgte bei der Aktie des Unternehmens für ein Minus von 9,4 Prozent. Donahoe wird derweil Chef bei Nike, wo er zuletzt bereits Board-Mitglied war. Die Nike-Aktie legte um 0,2 Prozent zu. Dass die Krise um die Boeing 737 MAX erstmals personelle Konsequenzen auf höchster Konzernebene hat, bewegte den Boeing-Kurs nicht. Er lag zuletzt unverändert bei 337 Dollar. Für Whirlpool ging es um 5,2 Prozent südwärts. Der Haushaltsgerätehersteller hatte mit seinem Drittquartalsumsatz von 5,09 Milliarden Dollar die Konsensschätzung von 5,13 Milliarden Dollar verfehlt. Ein gesenkter Umsatzausblick sorgte für starken Druck auf die Aktie von iRobot. Sie verlor 19,2 Prozent. Chipotle Mexican Grill verbilligten sich um 2,1 Prozent. Die Burrito-Kette übertraf mit Gewinn und Umsatz die Erwartungen der Analysten und hielt auch an ihrem zuversichtlichen Ausblick fest. Beobachter verwiesen auch hier zur Kursreaktion auf die sehr gute Entwicklung der Aktie. Ein Kursdebakel erlebten Resideo Technologies mit einem Absturz um 34,7 Prozent. Das Unternehmen hatte enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt, den Weggang des Finanzchefs mitgeteilt und zudem eine umfassende Überprüfung des operativen und finanziellen Geschäfts angekündigt. Soleno Therapeutics brachen um fast 17 Prozent ein, nachdem das biopharmazeutische Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.788,10 -0,15 -39,54 14,84 S&P-500 2.995,99 -0,36 -10,73 19,51 Nasdaq-Comp. 8.104,30 -0,72 -58,69 22,14 Nasdaq-100 7.874,62 -0,83 -65,72 24,40 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 752 Mio 778 Mio Gewinner 1.714 1.952 Verlierer 1.212 998 unverändert 103 89

Leichter - Gegenwind kam aus London mit einem weiteren Akt im Brexit-Drama. Der Appetit auf riskantere Anlagen wie Aktien war begrenzt, weil die Unsicherheit um den Brexit lähmend wirkte. Konjunkturseitig sanken die Verkäufe bestehender Häuser im September stärker als erwartet. Für Bewegung sorgte die Berichtssaison. Procter & Gamble stiegen um 2,6 Prozent, nachdem der Konzern die Wachstumsprognose angehoben hatte. Auch United Technologies erwartet nach starken Zahlen mehr in diesem Jahr, was die Aktie um 2,2 Prozent nach oben trieb. Dagegen fielen United Parcel Service nach eigentlich starken Zahlen und dem Rücktritt des COO um 2,1 Prozent. Travelers verloren mit einem rückläufigem Quartalsgewinn 8,3 Prozent. McDonald's verloren nach verfehlten Erwartungen 5,0 Prozent. Für Harley-Davidson ging es mit überzeugenden Zahlen dagegen um 8,0 Prozent nach oben. Hasbro sackten wiederum um 16,7 Prozent ab, nachdem der Spielzeughersteller mit dem Umsatz enttäuscht hatte. Biogen haussierten um gut 26,1 Prozent, nachdem das Unternehmen über den Plan für die Zulassung eines Alzheimer-Medikaments informiert hatte. Under Armour verteuerten sich um 6,4 Prozent, nachdem Gründer Kevin Plank seinen Rücktritt als CEO angekündigt hatte. Er bleibt als Executive Chairman und Markenchef aber an Bord.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,59 -2,0 1,61 39,2 5 Jahre 1,59 -2,1 1,61 -33,8 7 Jahre 1,67 -3,8 1,71 -58,1 10 Jahre 1,76 -4,1 1,80 -68,3 30 Jahre 2,25 -4,2 2,29 -81,6

Die Brexit-Unsicherheit sorgte für steigende Kurse bei Anleihen. Nach dem Renditeanstieg am Montag fiel die Zehnjahresrendite um 4,1 Basispunkte auf 1,76 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:18 Uhr % YTD EUR/USD 1,1125 -0,0% 1,1125 1,1142 -3,0% EUR/JPY 120,60 -0,1% 120,69 120,93 -4,1% EUR/GBP 0,8643 -0,0% 0,8645 0,8606 -4,0% GBP/USD 1,2874 +0,0% 1,2869 1,2948 +1,0% USD/JPY 108,40 -0,1% 108,48 108,53 -1,2% USD/KRW 1171,65 -0,1% 1172,29 1172,92 +5,1% USD/CNY 7,0826 +0,1% 7,0769 7,0814 +3,0% USD/CNH 7,0792 +0,0% 7,0784 7,0807 +3,0% USD/HKD 7,8423 -0,0% 7,8423 7,8433 +0,1% AUD/USD 0,6844 -0,1% 0,6852 0,6865 -2,9% NZD/USD 0,6399 -0,1% 0,6405 0,6423 -4,7% Bitcoin BTC/USD 7.957,26 -1,7% 8.093,26 8.219,76 +113,9%

Pfund und Euro zeigten sich volatil vor dem Hintergrund neuer Abstimmungen im Brexit-Drama im britischen Parlament. Das Pfund kletterte nach der ersten Zustimmung des Parlaments zum Brexit-Plan auf das Tageshoch von 1,3001 Dollar. Es gab die Gewinne jedoch dann mehr als ab in Reaktion auf den abgelehnten Zeitplan von Premierminister Boris Johnson. Der Euro gab um 0,2 Prozent nach auf 1,1131 Dollar. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch setzen sich diese Tendenzen fort. Der Austral-Dollar fällt etwas zurück, weil neue Arbeitsmarktdaten die Spekulation auf eine weitere Zinssenkung befeuern.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,15 54,48 -0,6% -0,33 +11,9% Brent/ICE 59,49 59,70 -0,4% -0,21 +7,2%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 23, 2019 02:16 ET (06:16 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.