Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Mittwoch, 23.10.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 614 internationalen Medien
Folgen Sie der Spur! Kein Unternehmen hat bessere Karten! Und jetzt auch noch das…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A118Z8 ISIN: AT0000A18XM4 Ticker-Symbol: DQW1 
Tradegate
23.10.19
08:12 Uhr
38,500 Euro
-0,700
-1,79 %
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
SMI MID
1-Jahres-Chart
AMS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
38,200
39,000
08:44
38,200
38,600
08:13
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMS
AMS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMS AG38,500-1,79 %
SAP SE119,50+0,64 %
SOFTWARE AG29,200+7,79 %