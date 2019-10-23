-BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 7150 (7420) PENCE - 'BUY' -CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AMS AUF 40,50 (35,50) CHF - 'UNDERPERFORM' -CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 90 (88) CHF - 'NEUTRAL'-CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR LAFARGEHOLCIM AUF 65 (70) CHF - 'OUTPERFORM' -DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 9000 (8500) DKK - 'HOLD' -DEUTSCHE BANK SENKT PRUDENTIAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1450 PENCE-RBC SENKT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 5300 (5900) PENCE - 'UNDERPERFORM' -SOCGEN STARTET VESTAS MIT 'HOLD' - ZIEL 550 DKK -BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 17,60 (17,40) EUR - 'EQUAL WEIGHT' -BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 137 (127) EUR - 'OUTPERFORM'-CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 31,80 (32,70) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...