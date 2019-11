Original-Research: PSI Software AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software AG Unternehmen: PSI Software AG ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2019 Empfehlung: Kaufen seit: 15.11.2019 Kursziel: 22,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 29.06.2018, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner Wachstumskurs setzt sich im dritten Quartal 2019 fort Die PSI Software AG setzt weiter auf Investitionen, auch wenn schon ein Großteil der Produkte auf die Technologieplattform des Konzerns umgestellt ist. Neben den Investitionen in die übernommene Gesellschaft stehen derzeit besonders Investitionen in eine stärker automatisierte App-Store-Cloud-Unterstützung auf der Agenda. Ziel ist hierbei, in Zukunft eine höhere Anzahl an Lizenzen vergeben zu können. Auch im Bereich der Digitalisierung eröffnen sich in den kommenden Jahren noch enorme Wachstumsmöglichkeiten. Zahlreiche Branchen und Unternehmen beginnen erst langsam, sich mit diesem wichtigen Zukunftsthema zu beschäftigen. Das Management rechnet vor allem im Bereich der Leittechnik sowie bei Automotive und Logistik mit einer anhaltend hohen Nachfrage. Weiteres Potenzial ergibt sich ebenfalls aus der wachsenden Bedeutung der Klimapolitik. Allein aus dem geplanten Klimaschutzprogramm 2030 in Deutschland könnten rund 100 Mio. Euro zusätzliche Investitionen in Leitsysteme fließen. Angesichts der Marktposition von PSI bestehen gute Chancen, einen Teil dieser potenziellen Aufträge zu erhalten. Da das Klimathema aber auch weltweit auf die Agenda rückt, eröffnen sich im internationalen Geschäft ebenfalls zusätzliche Potenziale. Mit der Übernahme von PRINS hat die Gesellschaft zudem ihre Position bei Netzleitsystemen ausgebaut. Zwar fielen die Integrationskosten bisher höher aus als zunächst erwartet, im dritten Quartal erreichte die Gesellschaft in dieser Division aber bereits ein positives Ergebnis nach Umlagen. Entsprechend sind wir auch hier für die weitere Entwicklung positiv gestimmt. Im Zusammenspiel mit einem Wachstum im margenstarken Lizenz-, Wartungs- und Cloudgeschäft sehen wir mittelfristig zweistellige Ergebnismargen. Für das Geschäftsjahr 2021 prognostizieren wir einen Anstieg beim Ergebnis je Aktie auf 1,10 Euro. Auf dem aktuellen Kursniveau bedeutet dies ein KGV von 17,4. Angesichts der hervorragenden Positionierung des Unternehmens rechnen wir auch in den kommenden Jahren weiterhin mit einer positiven Geschäftsentwicklung. Die erfreuliche Entwicklung hat seit Ende August auch dem Börsenkurs deutlich Auftrieb verliehen. Vor dem Hintergrund der von uns erwarteten merklichen Ergebnissteigerungen billigen wir der PSI-Aktie ein 2021er-KGV von 20 zu. Auf dieser Basis bekräftigen wir unsere Empfehlung, die PSI-Aktie zu ??zKaufen", erhöhen jedoch unser Kursziel für den Softwarespezialisten geringfügig auf 22 Euro. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19367.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

