Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP vor der Berichtssaison der europäischen Ölkonzerne auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 Pence belassen. Die Anleger blickten derzeit sehr pessimistisch auf die Branche und die Ölpreisentwicklung, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Dies veranlasse ihn jedoch dazu, noch optimistischer zu werden. So dürften Produktionskürzungen des Ölkartells Opec und der mit ihm kooperierenden Staaten wie Russland den Ölpreis stützen. Aktuell ergäben sich damit insgesamt attraktive Einstiegsgelegenheiten. BP habe derweil bereits "klar Schiff" gemacht, um die Dividende erhöhen und eventuell auch Aktien zurückkaufen zu können./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 18:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-10-23/09:12

ISIN: GB0007980591