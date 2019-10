So titelte "DER STANDARD" am 10.07.2019 über das Ziel der Begierde der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650). Am 18.10.2019 hieß es, dass die Mutares AG "(..)hat heute über eine Tochtergesellschaft ein notariell beurkundetes, verbindliches Angebot zum Erwerb des Geschäfts der Q Logistics GmbH, einer Logistik-Tochter der Österreichische Bundesbahnen - Holding Aktiengesellschaft (ÖBB), einschließlich der Q Logistics Tochtergesellschaft in Tschechien, abgegeben." Und ab 13:30 Uhr nutzte gestern die eher unbekannte Mutares AG die Chance sich dem Kapitalmarkt zu präsentieren. Die Mutares hat - wie man erfahren ...

