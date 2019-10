Der politische Druck nimmt zu. Sowohl in Europa als auch in den USA. Amazon wächst wild aber sehr gemischt in den Sektoren und wird zunehmend als Gefahr für die empfunden, die grundsätzlich als Händler oder Distributeure tätig sind. Tatsächlich passt Online-Business und Cloud unter einem Dach nicht zusammen. Doch was würde für jede Amazon-Aktie ein Splitting bedeuten und wo läge anschließend der Wert beider Teile?



