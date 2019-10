Daimler kann dank Mercedes-Benz Ruhe bewahren

In der Automobilwelt scheint die Welt aus den Fugen zu geraten. Eine Gewinnwarnung folgt auf die andere. Doch Mercedes-Benz scheint dies nur wenig zu stören. Die Pkw-Marke verbuchte weitere Absatzrekorde. Wie stark sich diese in den Geschäftszahlen des Gesamtkonzerns niedergeschlagen haben, will Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) am Donnerstag verraten.

Mercedes-Benz hat im vergangenen Monat mit weltweit 223.838 verkauften Fahrzeugen einen neuen September-Bestwert erzielt (+10,4 Prozent). Von Juli bis September wurden insgesamt 590.514 Pkw mit dem Stern verkauft und somit das beste dritte Quartal der Unternehmensgeschichte abgeschlossen (+12,2 Prozent).

Innerhalb von nur drei Monaten hat Mercedes-Benz zudem bei der Absatzentwicklung seit Jahresbeginn das Vorzeichen gewechselt: Per September wurden die Auslieferungen mit insgesamt 1.725.243 ausgelieferten Fahrzeugen um 0,6 Prozent gesteigert. Wichtiger Treiber ist unter anderem das Segment der Kompaktwagen, hieß es zuletzt von Unternehmensseite.

