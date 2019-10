Hofheim-Wallau (ots) - Seit Anfang Oktober lädt IKEA Deutschland seine Kunden dazu eine, seine Produkte auf IKEA.de zu bewerten. In fünf Kategorien und mit einem kurzen Freitext können Kunden ihre Meinung zu einem Produkt anderen Kunden mitteilen.Wer heute eine größere Anschaffung plant, recherchiert in der Regel vorab im Internet. Dabei geht es nicht nur um den Preisvergleich, sondern vor allem auch darum, wie andere Menschen die Qualität des Produkts beurteilen. Laut einer Studie informieren sich inzwischen rund 95 Prozent der Konsumenten vor einer Anschaffung online, indem sie Kundenbewertungen studieren. Denn die Meinung anderer Käufer genießt höhere Glaubwürdigkeit als jede Werbeaussage.Seit Anfang Oktober steht diese Möglichkeit jetzt auch auf IKEA.de zur Verfügung. "Positive Bewertungen werden das Vertrauen der Kunden stärken und ihnen die Kaufentscheidung erleichtern", sagt Klaus Cholewa, Customer Experience Manger bei IKEA Deutschland.In fünf Kategorien können die Kunden jeweils bis zu fünf Sterne vergeben: IKEA fragt ihre Beurteilung des Preis-Leistungs-Verhältnisses, der Produktqualität, des Design, der Einfachheit des Zusammenbaus und der Produktfunktion ab. In einem Freitextfeld können die Kunden weitere Gedanken zum Produkt mitteilen."Nicht nur potentielle Kunden werden von den Bewertungen profitieren, sondern auch IKEA selbst wird mit den Kommentaren der Käufer arbeiten: Unsere Entwicklungsabteilung in Schweden wird das Kundenfeedback dazu nutzen, Produkte, die eventuell nicht so optimal abschneiden, weiter zu verbessern", so Cholewa.Pressekontakt:IKEA Deutschland GmbH & Co. KGIsolde Debus-SpangenbergTel.: 06122/585-4482isolde.debus-spangenberg@IKEA.comOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29291/4411788