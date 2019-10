FINANCE-TV

Der Kapitalmarktzugang ist für den deutschen Mittelstand weitgehend zusammengebrochen, es gibt so gut wie keine mittelständigen Bond- und Aktienemissionen mehr. „Die Regulierung belastet den Markt“, meint Kai Jordan, Vorstand der Wertpapierbank MWB Fairtrade. „Zusätzlich leidet der Markt aber immer noch unter dem sehr durchwachsenen IPO-Jahrgang 2018.“ Was die Schlüsselfaktoren für CFOs sind, um auch in diesem Umfeld noch eine Chance am Kapitalmarkt zu haben – Kai Jordans Antworten heute bei