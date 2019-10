Müde, unkonzentriert und angespannt: Viele Menschen quälen sich durch die Arbeitswoche, ignorieren die Auswirkungen von Schlafmangel, fehlenden Pausen und Hektik auf ihren Biorhythmus. Dabei gibt es viele Ansätze für mehr Energie und Fokus im Büroalltag - zum Beispiel Tanzen am Morgen. Glitzer im Gesicht, silberne Pailletten auf den Shirts, Logos der US-Raumfahrtbehörde Nasa und Helme in Astronautenoptik prägen das Bild der Party im Video. Das Motto des Events in Philadelphia: Space-Disco. Im Hintergrund läuft elektronische Musik, ein DJ legt auf. Mehrere Hundert Menschen, teils in Kostümen, bewegen sich zu den Bässen. Atmen, dehnen, tanzen Draußen ist die Sonne vor wenigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...