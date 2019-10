Pionierarbeit ist Fluch und Segen zugleich, wie derzeit Netflix erfahren muss. Der Streaming-Dienst revolutionierte den TV-Markt, wuchs rasant und stieg zum Marktführer auf. Der Erfolg blieb jedoch nicht verborgen, die Konkurrenz zieht nach und kämpft ebenfalls um zahlungswillige Kunden.Nachdem die Zahl der Netflix-Abonnenten in den vergangenen Jahren von einem Rekord zum nächsten sprang, stagnieren die Zuwächse inzwischen. Das ist nicht verwunderlich und auch erst recht kein Drama, wie derzeit vielfach zu lesen ist. Es ist völlig normal, dass ein Markt irgendwann erschlossen ist. Das Problem für Netflix: Neue Kunden bringen frisches Geld. Und genau das wird nun weniger. Im Q3 wuchsen die Neuabos nur noch um 21,4%, nach 21,9 und 25,2% in den beiden Quartalen zuvor. Für das Q4 rechnen die Kalifornier nur noch mit einem Plus von ...

