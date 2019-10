Hamburg / Köln (ots) - Great Place to Work® und Das Demographie Netzwerk e.V. verleihen Sonderpreis "Demographiebewusstes Personalmanagement"Das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® und Das Demographie Netzwerk e.V. haben gemeinsam den diesjährigen Sonderpreis "Demographiebewusstes Personalmanagement" des Arbeitgeberwettbewerbes «Deutschlands Beste Arbeitgeber 2019» an die Techniker Krankenkasse (TK) verliehen. Die Verleihung fand im Rahmen des Austauschforums "Gesunde Vielfalt - Unternehmen berichten aus ihrer Praxis" in Hamburg statt."Die Auszeichnung steht für den umfassenden und systematischen Ansatz der Techniker Krankenkasse, den Herausforderungen des demografischen Wandels aktiv durch Maßnahmen und Instrumente im Bereich Wissensmanagement und Gesundheitsförderung gerecht zu werden", beschrieb Andreas Schubert, Geschäftsführender Gesellschafter von Great Place to Work® Deutschland, den Charakter des Sonderpreises.Wertschätzendes Menschenbild im FokusAnlässlich des demographischen Wandels wurde bei der Techniker Krankenkasse das Demografie-Projekt ins Leben gerufen. Ziel war es, den prognostizierten Entwicklungen gerecht zu werden und geeignete Maßnahmen zu Wissenstransfer, Gesundheitsförderung sowie Führungskräfte- und Teamentwicklung zu erarbeiten."Wir wollten rechtzeitig auf die bevorstehenden Veränderungen vorbereitet sein und Arbeitsbedingungen schaffen, die es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, in allen Lebensphasen motiviert und leistungsstark zu arbeiten", erläuterte Karen Walkenhorst, Personalvorstand der Techniker Krankenkasse, die Vision hinter dem Demografie-Projekt. Diese Vision sei geprägt von einem wertschätzenden Menschenbild, das die Stärken und Erfahrungen jedes Mitarbeitenden unabhängig seines Lebensalters in den Fokus rückt.Eine neue Kultur des Wissenstransfers entwickelnIn Zeiten der Digitalisierung ist Wissenstransfer auch von jüngeren zu älteren Mitarbeitern wichtig. Beim Wissenstandem können sie Erfahrungen austauschen und gegenseitig voneinander lernen. Gleichzeitig zahlen diese Gespräche auf das generationsübergreifende Verständnis ein. Zudem wurde ein Leitfaden entwickelt, um Fach- und Erfahrungswissen im Unternehmen zu halten. Er hilft den Mitarbeitenden und Führungskräften alle Elemente des expliziten und impliziten Wissens zu definieren und zu beschreiben - von Aufgabengebieten über Prozesse bis hin zu wertvollem Erfahrungswissen.Neue Sichtweisen auf das Altern entwickeln"Unser Ziel ist es, die Einstellung zum Altern zu verändern, ein Bewusstsein für unterschiedliche Lebensphasen und sich ändernde Bedürfnisse zu entwickeln und einen generationenübergreifenden, wertschätzenden Umgang zu fördern", erklärte Karen Walkenhorst. In diesem Sinne werden u. a. Demografie-Workshops wie "Altersheterogene Teams erfolgreich führen" oder "Potentiale generationsübergreifender Zusammenarbeit nutzen" angeboten.Moderne Instrumente der lebensphasenorientierten FlexibilisierungUm die Arbeitszeit lebensphasenorientiert gestalten zu können, bietet die TK ein Arbeitszeitkonto an. Einem Sparbuch gleich, können Teile der Vergütung oder der Arbeitszeit gutgeschrieben und angespart werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt für eine teilweise oder vollständige Freistellung zu nutzen: verkürzte Arbeitsphasen vor Rentenbeginn, ein Sabbatical oder die Pflege und Betreuung von Angehörigen. Im Intranet "TK-One" wird über alle Demographie-Instrumente nach Lebensphasen gegliedert informiert und die Mitarbeitenden dazu entsprechend beraten. Die Informationsplattform ist ein wichtiger Teil des demografieorientierten Kulturwandels.Über die Techniker KrankenkasseDie Techniker Krankenkasse (TK) ist eine Ersatzkasse und damit Träger der Gesetzlichen Krankenversicherung. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung, ist sie mit 7,7 Millionen zahlenden Mitgliedern und mehr als 2,5 Millionen beitragsfrei Familienversicherten eine der größten Krankenkassen Deutschlands. Aufgrund ihrer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur wurde die Techniker Krankenkasse bereits mehrfach von Great Place to Work® ausgezeichnet.Über Das Demographie Netzwerk e.V. (ddn)Das Demographie Netzwerk (ddn) ist ein Zusammenschluss von rund 300 Unternehmen und Institutionen mit einer Personalverantwortung für über zwei Million Beschäftigten. Es hat sich zum Ziel gesetzt, den demographischen Wandel in den Belegschaften aktiv zu gestalten und praxisfähige Konzepte für eine erfolgreiche Diversität zu erstellen. Der ddn wurde 2006 auf Initiative des Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) gegründet.Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das Unternehmen in rund 60 Ländern dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln. Eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Kultur sorgt nicht nur für Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden, sondern stärkt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Sie trägt wesentlich dazu bei, Veränderungsprozesse wie die Digitale Transformation oder den Demographischen Wandel erfolgreich zu bewältigen. Great Place to Work® zertifiziert die Arbeitsplatzkultur von Unternehmen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Jedes Jahr werden besonders exzellente Arbeitgeber für ihre Leistung international, national, regional und branchenspezifisch ausgezeichnet. Das deutsche Great Place to Work® Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeitende.Pressekontakt:Great Place to Work® DeutschlandVolker OberdörfferLeiter UnternehmenskommunikationT: +49 221 933 35 - 193E-Mail: voberdoerffer@greatplacetowork.deOriginal-Content von: Great Place to Work® Institut Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69829/4411817