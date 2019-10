Der Deutsche Aktienindex hat kurzzeitig etwas Aufwärtsdynamik abgebaut, was nach dem starken Anstieg der Vorwochen zu erwarten war. Die Prognose bleibt in der Summe jedoch positiv. Nach einer kleineren Konsolidierung steigt das verfügbare Potenzial auf der Oberseite wieder an. Von Andreas Büchler

Den vollständigen Artikel lesen ...