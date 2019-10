elumeo SE: Wolfgang Boyé neuer CEO der elumeo SE, Ingo Stober zurückgetreten DGAP-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung elumeo SE: Wolfgang Boyé neuer CEO der elumeo SE, Ingo Stober zurückgetreten 23.10.2019 / 10:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR elumeo SE: Wolfgang Boyé neuer CEO der elumeo SE, Ingo Stober zurückgetreten Berlin, 22.10.2019 ISIN: DE000A11Q059 WKN A11Q05 Börsenkürzel: ELB LEI: 391200KOQF8RGMZ3XK74 Börse: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Ingo Stober, CEO der elumeo SE, hat sein Amt aus persönlichen Gründen und mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Wolfgang Boyé wird als neuer CEO des Unternehmens diese Aufgabe zusätzlich zu seinem Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats ausüben. Boyé: "Der Verwaltungsrat der Gesellschaft dankt Ingo Stober für seine geleistete Arbeit. Insbesondere das Ende 2018 durch ihn eingeleitete Restrukturierungsprogramm hat das Unternehmen wieder zurück auf Kurs gebracht. Daher bedauern wir das Ausscheiden von Ingo Stober zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr. Es freut mich, dass uns Herr Stober für den Übergang als Mitglied im Verwaltungsrat weiterhin zur Verfügung steht." Und weiter: "Bei der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zur Ertragssteigerung und Kostensenkung dürfen wir allerdings nicht nachlassen. Wir müssen den eingeschlagenen Weg weiterhin beherzt und konsequent weitergehen. Ich freue mich darauf, das Restrukturierungsprogramm zu einem nachhaltigen Erfolg zu führen." Ende September hatte elumeo den Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht. Darin hatte die Gesellschaft u.a. mitgeteilt, dass sie ihre geplanten Ziele hinsichtlich Kosteneinsparung und Steigerung des Rohertrags übertroffen hatte. Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem, überwiegend in Indien und Thailand produziertem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden vor allem farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ganz überwiegend über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Belgien und den USA. Mitteilende Person beim Emittenten; elumeo SE Geschäftsführender Direktor (Finanzen) Bernd Fischer Kontakt: elumeo SE Bernd Fischer, Geschäftsführender Direktor (CFO) Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin Tel.: +49 30 69 59 79-231 Fax: +49 30 69 59 79-650 E-Mail: ir@elumeo.com http://www.elumeo.com Kontakt: Bernd Fischer, geschäftsführender Direktor (CFO). --------------------------------------------------------------------------- 23.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: elumeo SE Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b 10999 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 69 59 79-0 Fax: +49 30 69 59 79-20 E-Mail: info@elumeo.com Internet: www.elumeo.com ISIN: DE000A11Q059 WKN: A11Q05 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 894785 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 894785 23.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A11Q059 AXC0083 2019-10-23/10:07