Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwache Zahlen von Texas Instruments und die neuen Unsicherheiten um den Brexit drücken am Mittwoch zur Eröffnung etwas auf die europäischen Börsen. Besonders der Technologie-Sektor leidet unter den neuen Zweifeln, ob der Chip-Sektor tatsächlich vor einer Erholung steht. Der DAX fällt um 0,2 Prozent auf 12.729 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent auf 3.593 Punkte nach. Damit fallen die Abschläge allerdings geringer aus als vorbörslich erwartet. Auch das Pfund Sterling kann einen großen Teil der jüngsten Gewinne verteidigen. Es notiert aktuell bei 1,2878 Dollar nach knapp 1,30 Dollar vor den Abstimmungen im britischen Unterhaus am Vortag.

Das britische Parlament stimmte dem Brexit-Plan von Premier Boris Johnson zwar zu, die Abgeordneten lehnten allerdings ein beschleunigtes Brexit-Verfahren ab. Johnson setzte daraufhin die Beratungen über das Brexit-Gesetz im Parlament aus. Beobachter rechnen nun mit einer erneuten Verschiebung des EU-Austrittstermins. "Die Vorfreude an den Börsen war wieder einmal verfrüht", so Thomas Altmann von QC Partners. Wie es jetzt weiter gehe, sei im Moment vollkommen unklar. Andererseits zeigt sich der FTSE-100 im frühen Handel stabil, er notiert unverändert.

Texas-Instrument-Ausblick liefert schwache Sektorvorgabe

Unter Abgabedruck zeigen sich die Chip-Werte. Auslöser sind schwache Zahlen und ein enttäuschender Ausblick von Texas Instruments. Dies lässt Zweifel aufkommen, ob der Chip-Sektor tatsächlich vor einer Erholung steht, wie zuletzt von Taiwan Semiconductor angedeutet. Infineon geben 4,0 Prozent ab. STMicro fallen um 3,3 und ASML um 1,6 Prozent.

Aber auch andere Technologiewerte stehen unter Druck, so SAP und Wirecard mit Abschlägen von über einem Prozent. Der Stoxx-Technologie-Index bricht um 1,7 Prozent ein.

ABB verdient mehr als erwartet - Aktie sehr fest

Gewinner des Tages in Europa sind ABB mit einem Plus von 3,3 Prozent. Der Industriekonzern hat im dritten Quartal netto 515 Millionen Dollar Gewinn gemacht bei einer Prognose von knapp 370 Millionen. Im Fahrwasser ziehen Siemens um 0,7 Prozent an. Noch stärker im DAX zeigen sich Covestro, die mit einem Plus von 1,3 Prozent von einer Kaufempfehlung der Commerzbank profitieren. Daneben können sich die Vortagesverlierer FMC und Lufthansa etwas erholen.

In Europa setzen die Ölwerte ihre Erholung fort. Ihr Stoxx-Branchenindex steigt um ein halbes Prozent, Norsk Hydro führen den Aufschwung nach guten Zahlen mit einem Plus von gut 4 Prozent an.

Carrefour steigen um 0,6 Prozent. Die bereinigten Umsätze sind im dritten Quartal um 2,3 Prozent gestiegen - die Deutsche Bank hatte lediglich mit einer Zunahme um 0,3 Prozent gerechnet.

Eine Gewinnwarnung des Reifenherstellers Nokian belastet den Sektor. Diese sendet nach Einschätzung der Citigroup ein negatives Branchensignal aus. Die Probleme von Nokian seien kein Einzelfall. Die Nokian-Aktie büßt 5,3 Prozent ein. Michelin verlieren 2,0 Prozent und für Pirelli geht es um 2,6 Prozent nach unten.

Sixt Leasing leiden mit einem Minus von 4,1 Prozent unter einer gesenkten Umsatzprognose. KWS Saat gewinnen 4,1 Prozent, nachdem Umsatz und Gewinn je Aktie im abgelaufenen Geschäftsjahr stärker gestiegen sind als erwartet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.592,78 -0,33 -12,04 19,70 Stoxx-50 3.237,92 -0,17 -5,54 17,31 DAX 12.728,67 -0,20 -26,02 20,55 MDAX 26.111,49 -0,51 -134,29 20,95 TecDAX 2.793,16 -1,26 -35,56 14,00 SDAX 11.355,07 -0,52 -59,79 19,41 FTSE 7.216,10 0,05 3,61 7,20 CAC 5.628,93 -0,51 -28,75 18,99 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,40 -0,03 -0,64 US-Zehnjahresrendite 1,75 -0,02 -0,93 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.06 Uhr Di, 17:42 Uhr % YTD EUR/USD 1,1124 -0,01% 1,1127 1,1142 -3,0% EUR/JPY 120,59 -0,08% 120,61 120,96 -4,1% EUR/CHF 1,1009 +0,00% 1,1008 1,1013 -2,2% EUR/GBP 0,8636 -0,11% 0,8641 0,8608 -4,0% USD/JPY 108,39 -0,09% 108,39 108,55 -1,2% GBP/USD 1,2878 +0,07% 1,2875 1,2942 +0,9% USD/CNH (Offshore) 7,0816 +0,05% 7,0805 7,0749 +3,1% Bitcoin BTC/USD 7.970,01 -1,52% 7.940,01 8.201,51 +114,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,14 54,48 -0,6% -0,34 +11,9% Brent/ICE 59,45 59,70 -0,4% -0,25 +7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.491,28 1.488,05 +0,2% +3,23 +16,3% Silber (Spot) 17,55 17,53 +0,1% +0,02 +13,3% Platin (Spot) 892,96 893,00 -0,0% -0,04 +12,1% Kupfer-Future 2,62 2,63 -0,4% -0,01 -0,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2019 03:38 ET (07:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.