Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) hat sich in Abwesenheit marktbewegender Konjunkturdaten und im Vorfeld wichtiger Ereignisse ("Brexit"-Abstimmungen und EZB-Ratssitzung) gut behaupten können, so die Analysten der Helaba.Zwar würden die quantitativen Indikatoren im Tageschart noch keinen Optimismus aufkommen lassen, positiv hervorzuheben sie aber, dass die Unterstützung bei 170,73 einem Test standgehalten habe. Auch heute spiele diese Marke eine Rolle und knapp darunter verlaufe das untere Bollinger-Band. Erste Widerstände seien im Bereich 171,88/93 zu finden. Darüber liege eine Hürde bei 172,54 (100-Tage-Linie). An der Datenfront bleibe es indes ruhig. Die Trading-Range für den Bund-Future liege von 170,80 bis 172,29. (23.10.2019/alc/a/a) ...

