Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Der jüngste "bank lending survey" der EZB offenbarte, dass das Angebot an Krediten in der Eurozone im 3. Quartal 2019 weiter stabil war, während die Nachfrage nach Krediten stagnierte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die befragten Finanzinstitute hätten zudem zwar angegeben, dass die Negativzinsen das Kreditgeschäft insgesamt beleben würden, sich gleichzeitig aber belastend auf die Margen auswirken würden. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten davon ausgehen, dass die EZB den Einlagesatz in den kommenden Monaten nicht weiter senken werde, um den geldpolitischen Transmissionsmechanismus nicht zu gefährden. (23.10.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...