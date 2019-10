Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das Jahresende 2019 kommt allmählich in Sicht - für die Hamburger Sutor Bank ist dies Anlass, einen sachlich-analytischen Rück- und Ausblick auf die Kapitalmärkte zu geben und wie Anleger mit der aktuellen Situation umgehen sollten, so die Analysten der Sutor Bank.Insgesamt laufe es dieses Jahr an den Kapitalmärkten gut, der globale Aufschwung halte weiter an, Aktien- und Anleiheneigner würden sich über deutliche Zugewinne freuen. Allerdings sei die konjunkturelle Lage angespannt und die weltwirtschaftlichen Perspektiven seien eingetrübt. Die relativ gute Performance des US-Aktienmarkts sei vor allem von IT-Titeln getrieben. "Die globale Wachstumsdynamik der Wirtschaft hat merklich abgenommen. Die großen Notenbanken steuern mit Zinssenkungen dagegen und halten so den wirtschaftlichen Motor am Laufen. Unsere Empfehlung für Anleger ist ebenso einfach wie zwingend: investiert bleiben!", erkläre Lutz Neumann, Leiter Vermögensverwaltung der Sutor Bank. ...

