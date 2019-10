Institutionelle Investoren wählen LBBW Asset Management auf Platz 1 in puncto Gesamtzufriedenheit DGAP-News: LBBW Asset Management / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges Institutionelle Investoren wählen LBBW Asset Management auf Platz 1 in puncto Gesamtzufriedenheit 23.10.2019 / 10:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Mit keiner anderen Fondsgesellschaft sind institutionelle Investoren in der Kategorie "Mittelgroße Asset Manager" so zufrieden wie mit der LBBW Asset Management. Die Fondsgesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg belegt erneut im Rahmen der Telos-Zufriedenheitsstudie 2019 den ersten Platz in der Gesamtzufriedenheits-Wertung und steht somit seit fünf Jahren unangefochten an der Spitze. "Als fokussierter Lösungsanbieter stellen wir den Kunden stets in den Mittelpunkt unseres Handelns. Umso mehr freut es uns, dass wir erneut eine solch herausragende Bestätigung von unseren institutionellen Anlegern erhalten haben", sagt Jürgen Zirn, Mitglied der Geschäftsführung der LBBW Asset Management. Vor dem diesjährigen Gesamtsieg hat die Fondsgesellschaft in ihrer Kategorie nicht nur in den letzten vier Jahren, sondern auch schon 2009 und 2012 den ersten Platz bei der Gesamt-Kundenzufriedenheit erreicht. Bei der Beurteilung von Einzelkriterien erreichte die LBBW Asset Management in der Kategorie "Mittelgroße Asset Manager" erste Platzierungen in den Bereichen Beratungsqualität, Produktangebot und Kundenbetreuung. Darüber hinaus belegte die Fondsgesellschaft den ersten Rang in den Assetklassen Aktien Global, Renten Europa und Alternatives. Interviews mit rund 300 institutionellen Investoren Seit 2004 befragt Telos in einer groß angelegten Studie jährlich institutionelle Investoren zu deren Zufriedenheit mit ihren Asset Managern, zu ihrer aktuellen sowie geplanten Asset Allokation und ob sie Veränderungen beziehungsweise einen Wechsel ihres Asset Managements planen. Insgesamt hat das Analysehaus in diesem Jahr 70 Managementhäuser bewertet, darunter zwölf in der Gruppe der mittelgroßen Asset Manager. Dazu führte Telos insgesamt rund 300 Interviews mit Entscheidungsträgern von institutionellen Investoren. Diese haben im Rahmen eines Scoring-Systems (0 bis 100 Punkte) ihre Bewertung zu Services wie Kundenbetreuung, Kundenberatung, Performance, Risiko Management oder Reputation im Markt sowie zu einzelnen Aktienklassen von Aktien Europa bis hin zu Alternatives abgegeben. Kontakt Sie haben Fragen? Bitte sprechen Sie mit uns: Oliver Männel Leiter Marketing LBBW Asset Management Telefon: (+49) 711 22910 3100 E-Mail: oliver.maennel@lbbw-am.de Jörg Schüren Director Edelman Telefon: (+49) 221 82828 150 E-Mail: TeamLBBW@edelman.com Diese Information wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglich-keiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb der dargestellten Investment-vermögen sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anleger-informationen, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte). Die Verkaufsunter-lagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart,E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter http://www.LBBW-AM.de erhältlich. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH. Der Datenschutz ist uns wichtig, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, klicken Sie hier: https://www.edelman.de/footer/datenschutzerklaerung/ Wenn Sie in Zukunft keine Presseinformationen mehr von Edelman erhalten wollen, geben Sie uns kurz formlos Bescheid. --------------------------------------------------------------------------- 23.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 