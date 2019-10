Snap: Starke Zahlen aber schwacher Ausblick - Aktie am Scheideweg

Die Foto-App Snap (WKN: A2DLMS / ISIN: US83304A1060)erfreut sich zunehmender Beliebtheit, wie die aktuellen Geschäftszahlen belegen. So stieg die Zahl der täglich aktiven Nutzer in den 3 Monaten bis Ende September von 203 Mio. auf 210 Mio., was im Jahresvergleich einen Anstieg um 13 Prozent bedeutet.

Positive Überraschung

Auch beim Umsatz konnte Snap positiv überraschen. Dieser legte um rund 50 Prozent auf 446 Mio. US-Dollar zu. Der Verlust verringerte sich auf 98 Mio. US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum lag der Verlust noch bei 227 Mio. US-Dollar.

Schwache Prognose

Trotz der guten Entwicklung in den vergangenen 3 Monaten rechnet Snap für das vierte Quartal nur mit einem Umsatz zwischen 540 und 560 Mio. US-Dollar. Analysten gingen im Schnitt von einem Umsatz von 555 Mio. US-Dollar aus.

