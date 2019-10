Hannover/Hamburg (ots) -- TUI Blue expandiert weltweit- Alles aus einer Hand: Baustein-Markt als neues Geschäftsfeld aufTUI.com- Sommer 2020 steht im Zeichen der Familien- 20.000 neue Angebote im Bereich Touren und Aktivitäten- Wer früh bucht, reist günstiger / GünstigereReisepreise auf Mallorca- TUI Care Foundation und Plan International schaffen Ausbildungs-und Beschäftigungsperspektiven TUI Deutschland setzt ihren Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort. Bei den eigenen Hotels liegt der Fokus vor allem auf der Lifestyle-Marke TUI Blue, die zum Sommer 2020 weltweit auf rund 100 Häuser ausgebaut wird. Grund für die immense Expansion ist neben elf Neueröffnungen die Integration von TUI Sensimar und TUI Family Life. Zudem eröffnet der dritte Robinson Club auf Kreta und ein RIU-Strandresort in Dubai. Damit setzt TUI weiter auf das strategisch wichtige Segment "Holiday Experiences", zu dem neben den eigenen Hotels auch Kreuzfahrten und Aktivitäten zählen, und das bereits rund 70 Prozent des Konzernergebnisses ausmacht. Einen massiven Ausbau plant TUI auch im wachsenden Segment der Bausteinreisen: Das Angebot an Flügen, Unterkünften, Rundreisen, Ausflügen, Mietwagen und Campern wächst auf TUI.com massiv und soll die Plattform nicht nur bei Pauschalreisen, sondern auch bei Flügen und Hotels führend machen.Wie reisefreudig die Deutschen sind, bestätigt der Blick in die Buchungseingänge: Das Sommergeschäft 2019 hat TUI Deutschland über dem Rekordniveau des Vorjahres abgeschlossen. Das laufende Wintergeschäft ist ebenfalls gut gestartet, vor allem die fernen Länder haben Hochkonjunktur. Große Zuwächse verzeichnet TUI beispielsweise in Indonesien, auf den Malediven, den Seychellen, Kenia, Tansania und Costa Rica. Auch Auto- bzw. Bahnreisen nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz liegen im Plus. Auf der Mittelstrecke sind die Kanarischen Inseln, die Kapverden und Marokko besonders gefragt. Junge Urlauber zieht es vermehrt nach Osteuropa, vor allem nach Albanien und Georgien. Trotz des Wachstums im Bausteinsegment bleibt die Pauschalreise als Reiseform gefragt - vor allem aufgrund ihres Mehrwerts als Rundum-Sorglos-Paket: "Die Pauschalreise ist nach wie vor die sicherste Reiseform", betont Marek Andryszak, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung. "Nirgendwo sonst sind Urlauber so gut abgesichert." Die Vorteile der Pauschalreise liegen klar auf der Hand: Reiseveranstalter organisieren An- und Abreise sowie Transfers und Ausflüge. Auch in einer Krise, etwa bei Naturereignissen, können Urlauber auf Unterstützung zählen.TUI Blue expandiert weltweitUnter allen TUI-Hotelmarken hat TUI Blue mit 98 Prozent die höchste Weiterempfehlungsquote. Fans der Lifestyle-Hotelmarke haben im Sommer die Wahl zwischen rund 100 Hotels, von denen 80 auf dem deutschen Markt angeboten werden. Möglich wird dieses Wachstum durch die Integration von TUI Sensimar und TUI Family Life. Um den unterschiedlichen Zielgruppen weiterhin ein ideales Urlaubserlebnis zu bieten, wird es unter der Marke TUI Blue drei Produktgruppen geben: "For All" richtet den Fokus auf authentische Erlebnisse und kulturelle Begegnungen in der jeweiligen Region. "For Two" spricht erholungssuchende Erwachsene an, während "For Families" gemeinsame Erlebnisse im Familienkreis verspricht. Insgesamt elf Neueröffnungen warten im Sommer auf deutsche Urlauber, darunter mit dem TUI Blue Nam Hoi An in Vietnam und dem TUI Blue Bahari auf Sansibar auch zwei Häuser in der Ferne.Alles aus einer Hand: Baustein-Markt als neues Geschäftsfeld für TUI.comEinen massiven Ausbau plant TUI auch im wachsenden Segment der Bausteinreisen. Da diese häufiger als andere Reiseformen online gebucht werden, wächst das Angebot an Flügen, Unterkünften, Rundreisen, Ausflügen, Mietwagen und Campern auf TUI.com deutlich. Damit erschließt sich TUI ein neues Geschäftsfeld für ihre Buchungsplattform, die bislang vornehmlich auf Paketreisen ausgerichtet war. "TUI.com ist bereits heute das meistbesuchte Veranstalterportal im deutschen Markt. Der nächste Schritt, es zu einem relevanten Flug- und Hotelportal auszubauen, ist da nur folgerichtig", findet Marek Andryszak. Neben TUI fly werden auf TUI.com auch alle weiteren relevanten Airlines zu günstigen Preisen buchbar sein. Im Unterkunftssegment sind neben Hotels auch Ferienhäuser, Hostels, Apartments, Glamping, Riads oder Chalets gelistet. So umfangreich das Angebot, so einfach die Buchung selbst: Da alle Reiseleistungen aus einer Hand kommen, können diese gemeinsam in einem Warenkorb gezahlt werden. Wer online nur stöbern, aber nicht buchen möchte, erstellt einen Merkzettel und teilt diesen mit einem Klick mit dem Reisebüro des Vertrauens.Sommer 2020 steht im Zeichen der FamilienZu keiner Jahreszeit verreisen mehr Familien als im Sommer, weshalb TUI das Angebot für diese wichtige Zielgruppe weiter ausbaut. Um die klare Ausrichtung auf die Bedürfnisse ihrer jüngsten Gäste und die Zugehörigkeit zur TUI noch deutlicher zu machen, heißen die Best Family Hotels ab Sommer 2020 TUI Kids Club. Das bewährte Konzept bleibt: All-Inclusive-Verpflegung, deutschsprachige Kinderbetreuung an sechs Tagen pro Woche und Angebote für Teenager. Mit fünf Neueröffnungen auf den Kanaren, in der Türkei, Deutschland und Österreich haben Familien die Wahl zwischen insgesamt 40 TUI Kids Clubs, die gezielt ein deutschsprachiges Publikum ansprechen. Für preisbewusste Familien lohnt sich ein Blick auf die vier neuen TUI Suneo Hotels in Ägypten, auf dem spanischen Festland, in Kroatien und Öster-reich. In den Auto- und Städtereisezielen baut TUI vor allem das Angebot an Hotels mit großen Familienzimmern für mehr als vier Personen und Single-mit-Kind-Unterkünften aus.Auch preislich geht TUI bei Familien in die Offensive: Bis Ende November sind die beliebten Kinderfestpreise ab 99 Euro buchbar. Dieser extrem günstige Frühbucherpreis gilt auf den Balearen, in Bulgarien, Griechenland oder Tunesien. Auf die Kanaren, Kapverden und nach Madeira geht es für 149 Euro. Insgesamt sind 230 Hotels an der Aktion beteiligt, darunter auch eigene Marken wie TUI Blue oder TUI Magic Life. Es geht jedoch auch noch günstiger: In zahlreichen Autoreisezielen wohnen Kinder sogar kostenfrei im Zimmer der Eltern.20.000 neue Angebote im Bereich Touren und AktivitätenTUI baut ihr Angebot im rasant wachsenden Bereich Touren und Aktivitäten zum Sommer weiter aus: Knapp 20.000 neue Aktivitäten und Exkursionen kommen hinzu, darunter erstmalig 1.500 Angebote in Deutschland. Auch für die junge Zielgruppe bietet TUI neue Erlebnisse und Touren in den Bereichen Sport, Kultur, Nightlife und Events. Authentische Erlebnisse wie ein typisches Familienessen bei einer türkischen Familie in Istanbul sprechen die Millennials ebenso an wie Action-Ausflüge zum Canyoning oder im Flugsimulator. Zuwachs erhält auch die zum Winter gestartete Rundreisemarke TUI Tours: 38 Rundreisen kommen 2020 neu hinzu. Neu im Programm sind beispielweise Touren nach Barcelona und Katalonien sowie die Azoren-Inseln Sao Miguel und Pico. Alle TUI Tours Rundreisen werden von einer deutsch-sprachigen Reiseleitung begleitet und garantiert ab zwei Personen durchgeführt.Wer früh bucht, reist günstiger / Günstigere Reisepreise auf MallorcaWer früh bucht, reist im Sommer günstiger: Mit bis zu 45 Prozent Ermäßigung können TUI-Urlauber in 7.000 Hotels rechnen. Bei Rundreisen kann bis zu 250 Euro pro Person gespart werden. Bis Ende November bietet TUI zudem die beliebten Kinderfestpreise ab 99 Euro an. Insgesamt zeigt sich im Sommer 2020 ein gemischtes Preisbild: Während die Reisepreise auf Mallorca sinken, bewegen sich die weiteren spanischen Ziele sowie Griechenland und Italien auf dem Niveau des Vorjahres. In sehr nachfragestarken Zielen wie Ägypten und der Türkei gibt es leichte Preiserhöhungen bei einem nach wie vor sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ebenfalls etwas tiefer in die Tasche greifen müssen Urlauber in den USA und Thailand.TUI Care Foundation und Plan International schaffen Ausbildungs- und BeschäftigungsperspektivenEines der Ziele der TUI Care Foundation ist es, die Lebenschancen für mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche zu verbessern und durch den Aufbau lokaler Kompetenzen auch die gesellschaftlichen Strukturen in den Urlaubsländern zu fördern. Seit ihrer Gründung arbeitet die Stiftung mit ihrem Projektpartner Plan International zusammen. Kern der Partnerschaft ist das TUI Academy-Programm, das sehr erfolgreich Ausbildungs- und Beschäftigungsperspektiven schafft. In der Dominikanischen Republik, wo die Jugendarbeitslosigkeit sehr hoch ist, konnte kürzlich die zweite Ausbildungsgruppe ihren Abschluss feiern. In Hue, Vietnam, haben die Projektpartner ebenfalls eine Initiative ins Leben gerufen. Dort bietet die TUI Academy 350 benachteiligten jungen Frauen und Männern eine Berufsausbildung, darunter 180 Ausbildungsplätze im Tourismussektor. Zum Schulungsprogramm gehört auch die Mitarbeit in einem Ausbildungsrestaurant, in dem die jungen Menschen praktische Erfahrungen für eine Laufbahn im Gastgewerbe sammeln können. Zudem werden die Gemeinden vor Ort gefördert.