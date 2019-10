Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stockt die Bundesfinanzagentur die 10-jährige Benchmark-Anleihe um 3 Mrd. EUR auf, so die Analysten der Helaba.Spekulationen auf weitere Zinssenkungen seitens der Europäischen Zentralbank seien im Vorfeld der morgigen Ratssitzung gesunken und die Renditen per saldo gestiegen. Am Sekundärmarkt rentiere das Papier bei -0,37% und damit knapp 25 Bp. höher als noch vor zwei Wochen und immerhin etwa 40 Bp. oberhalb des Niveaus von Anfang September. Entsprechend steige die Renditedifferenz zwischen 10- und 2-jährigen Anleihen, was wohl auch dem Anstieg der Inflationserwartungen seit Anfang Oktober geschuldet sein dürfte. (23.10.2019/alc/a/a) ...

