Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen an den Rentenmärkten dies- und jenseits des Atlantiks zeigten gestern eine Gegenbewegung auf die deutlicheren Anstiege an den vorangegangenen Handelstagen, so die Analysten von Postbank Research.Ohne maßgebliche Impulse von der Konjunkturseite dürfte insbesondere die Frage eine Rolle gespielt haben, ob die Entwicklungen rund um Brexit und US-chinesischen Handelsstreit zuvor nicht etwas zu positiv bewertet worden seien. Nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Hängepartie im britischen Parlament habe die zehnjährige Bundrendite gestern um 3 Basispunkte auf -0,37% nachgegeben. US-Treasuries gleicher Laufzeit hätten ebenfalls 3 Basispunkte niedriger mit 1,77% rentiert. (23.10.2019/alc/a/a) ...

