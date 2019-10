Guten Morgen,die Märkte zeigen sich zur Wochenmitte in einer eher abwarteten Haltung. Kein Wunder, halten sich doch die negativen wie positiven Einflüsse auf die Kurse derzeit eher die Waage. Auf der sprichwörtlichen Haben-Seite kann verbucht werden, dass sich die Wahrscheinlichkeit auf einen Deal zwischen den USA und China im Handelskrieg weiter erhöht. So soll es bereits eine teilweise Vereinbarung geben, die möglicherweise sogar schon unterschriftsreif ist. Nun weiß man ja inzwischen, wie der US-Präsident Donald Trump tickt und dass er durchaus zu neuen Volten fähig wäre.Deshalb im Markt auch diesbezüglich nicht zu viel Euphorie. Immerhin erwarten die Marktteilnehmer, dass es nun erst einmal zu keinen weiteren Strafzöllen kommen wird. Wenn sich das bestätigt, würde das Tor am Markt zur immer noch möglichen Jahresendrallye weit aufgestoßen. Wir hatten schon in den vergangenen Monaten immer wieder darauf hingewiesen, dass wir hier die Stimmungslage schlechter sehen als die tatsächliche Konjunkturlage. Sollte sich also jetzt hier die Stimmung dramatisch verbessern, wäre aus unserer Sicht alles möglich.

Den vollständigen Artikel lesen ...