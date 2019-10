Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Deutsche Post von 33,00 auf 34,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Damian Brewer rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auch 2019 mit einer Jahresendrally der Post-Papiere. Über sein Kursziel hinaus bräuchte es aber steigende Markterwartungen für die Gewinne des Logistikkonzerns./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 17:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005552004