Berlin (ots) - M96D - die neue Parfum-Linie - created by Jonas Ems NERF Fashion Kollektion - designed by El Margo & Gong BaoBerlin, 23.10.2019 - Unter der Marke M96D bringt Studio71 eine junge Parfum-Linie des populären Creators Jonas Ems in den Handel. Die Düfte in den drei Varianten Date, Sport und Party sind ab sofort im Rahmen einer exklusiven Handelspartnerschaft in den dm-Märkten und im Onlineshop in Deutschland und Österreich erhältlich. Jonas Ems war es ein zentrales Anliegen, sich bei der Herstellung der Parfums, dem Design der Flacons und allen weiteren kreativen Prozessen federführend mit einzubringen. Beim Projektmanagement, der Entwicklung eines eigenen Markenauftritts sowie beim Vertrieb unterstützte Studio71 den Creator maßgeblich. Hergestellt werden die Produkte in Zusammenarbeit mit Onivo Cosmetics aus Frankreich. Den Vertrieb der Parfums im Drogeriehandel begleiten Videos auf Jonas' Social Kanälen sowie eine Integration der Produkte in der neuen Staffel der erfolgreichen Webserie "Krass Klassenfahrt", die von Jonas Ems und Jonas Wuttke produziert wird.Jonas Ems freut sich über den Produkt-Launch: "Die Idee, Parfums in den Markt zu bringen, die die eigene Mood widerspiegeln, war für mich total naheliegend: Ich habe bisher immer Parfums für bestimmte Anlässe gekauft und genutzt. Für den Verbraucher ist es allerdings nicht immer offensichtlich, welcher Duft zu welchem Anlass passt. Mit unserem Konzept bieten wir dem Kunden direkt eine Lösung an - ohne langes Nachdenken. Für mich ist insbesondere bei eigenen Produkten wichtig, authentisch in meiner Community zu bleiben. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Markenkonzept, da es dem entspricht wie ich Parfums schon immer verwende."Die Creator-Community kann sich ab November noch auf weitere neue Produkte freuen: Für die beliebte Blaster-Marke NERF bringen Hasbro und Studio71 erstmals eine eigene Influencer Fashion-Kollektion auf den Markt. Dafür haben sie sich tatkräftige Unterstützung der bekannten Creator und YouTube-Stars El Margo und Gong Bao geholt. Die beiden Fans von actiongeladenen Funsportarten haben im Rahmen des Designworkshops der neuen Hoodies, Shirts, Hosen & Co mitgewirkt. El Margo hat seine Vorliebe für Camouflage-Motive eingebracht und Gong Bao seine coolen Layering Looks. Das Ergebnis ist eine authentische sportliche Linie, die das ganz spezielle NERF-Feeling transportiert. Die Kollektion setzt sich aus insgesamt 18 verschiedenen Artikeln in den Grundfarben Schwarz und Grau mit Akzenten in kräftigen Orange- und Blautönen zusammen. Die NERF Fashion-Kollektion wird für das diesjährige Weihnachtsgeschäft im hierfür eigens aufgesetzten Amazon Shop "Nerf Fashion by Studio71" exklusiv online verfügbar sein. Passend für die junge Zielgruppe wird der Verkaufsstart der Kollektion durch Videos der beiden Creator auf ihren YouTube-Kanälen sowie durch Stories und Postings auf ihren Instagram-Profilen begleitet. Verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung dieser Kooperation sind die Creator-Spezialisten von Studio71, der Digital Media und Entertainment Company von ProSiebenSat.1.El Margo ist vom Projekt begeistert: "Für mich als Creator ist die Möglichkeit, gemeinsam mit Studio71 und dem Partner Hasbro, eine eigene Fashion-Kollektion zu realisieren, großartig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Entwicklungsprozess so aktiv zu begleiten. Und jetzt bin ich wirklich stolz darauf, dass die Kollektion ganz klar meine Handschrift trägt und für die Fans nun erhältlich ist."Sebastian Romanus, CEO Studio71, ergänzt: "Durch eine besonders enge Zusammenarbeit von Creator und Marke begünstigen wir, dass sich die Influencer voll und ganz mit dem Produkt identifizieren können und über den Launch hinaus authentisch über alle Kommunikationskanäle hinweg begleiten. Die Kooperation mit Hasbro und der Aufbau unserer mit Jonas gemeinsam entwickelten Marke M96D sind weitere wichtige Meilensteine, zusammen mit unseren Creatorn nachhaltige und innovative Geschäftsmodelle erfolgreich umzusetzen."Sarah Krämer, Consumer Product Manager GSA, Hasbro: "NERF entwickelt sich immer mehr zu einer echten Lifestyle-Marke. Was vor über 50 Jahren mit einem Schaumstoffball begann, steht mittlerweile für ein eigenes Spielwarensegment - die 'Blaster' Kategorie. Mit Partnern im Sport- und Outdoorbereich konnten wir die Marke bereits in weiteren Produktkategorien etablieren. Mit dem NERF Fashion Launch gehen wir nun einen weiteren wichtigen Schritt und zeigen gemeinsam mit Studio71 und den Influencern eine authentische NERF-Kollektion, die für trendigen Lifestyle steht."Infos zu M96DAnkündigungspost M96Dhttps://www.instagram.com/p/B3ch4pioF6I/Noch mehr Infos und Inspirationen gibt's bei M96D auf Instagram: https://www.instagram.com/m96d_official/?hl=deJonas Ems:Jonas liebt es kreativ zu sein und macht das, wozu er Lust und Laune hat. Er unterhält seine Community vorrangig mit witzigen Clip-Reihen, in denen er alltägliche Themen und Sorgen von Teenagern gekonnt kommentiert. Gleichzeitig scheut er sich nicht davor, ernste Themen anzusprechen. 2015 hat Jonas seine Leidenschaft für eigene Kurzfilme entdeckt und trifft jeher mit seinen eigenen Produktionen den Nerv seiner Community. Sein Schauspieltalent konnte er 2018 in dem Film "Das schönste Mädchen der Welt" unter Beweis stellen. Die von ihm mitentwickelte und Co-produzierte Webserie "Krass Klassenfahrt" hat sich auf Anhieb zu einem großen Erfolg auf YouTube entwickelt.YouTube-Kanal von Jonas: https://www.youtube.com/user/uFoneTVInfos zur NERF Fashion-KollektionEl Margo:El Margo steht für Entertainment pur! Auf seinem Kanal gibt es immer etwas zum Lachen, seien es sehr unterhaltsame Reaktionen auf alles was das Internet so zu bieten hat oder auch lustige Challenges, die positive Art des YouTubers ist einfach ansteckend. Neben all dem bietet sein Kanal auch coole Gaming-Videos und spannende Vlogs, sodass seine Abonnenten, die Margang, immer auf ihre Kosten kommen.YouTube-Kanal von El Margo: https://www.youtube.com/user/MTElMargGong BaoGong Bao steht für Comedy... Und Action! Zum großen Teil akrobatische Tanz-Action. Aber selbst, wenn es darum geht, nur den Verlauf eines Fußballspiels zwischen Freunden zu erzählen, dürfen hitzig spannende Gefechte mit Style & coolen Moves nicht fehlen! Seine Videos sind vielseitig, und man weiß nie was als nächstes kommt.YouTube-Kanal von Gong Bao: https://www.youtube.com/channel/UCEEjfMRcXzbAQgZPbZtMA-gÜber Studio71:Studio71 ist die global führende Digital Media und Entertainment Company, bei der Creators im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Branded Content, Original Productions, Content Distribution, Influencer Products und Creator Management. Studio71 ist Teil von Red Arrow Studios, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE und generiert weltweit rund zehn Milliarden Video Views auf YouTube im Monat. Als Marktführer im deutschsprachigen Raum distribuiert und vermarktet Studio71 die TV-Inhalte der ProSiebenSat.1-Sendergruppe sowie ein Premium-Portfolio der besten Content Creator auf YouTube, Facebook und Instagram - mit einer Gesamtreichweite von monatlich einer Milliarde Video Views. Seine Hauptsitze hat Studio71 in Berlin und Los Angeles. Weitere Standorte sind New York, Toronto, London, Mailand und Paris. Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit SevenOne Media, Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter.Über Hasbro:Hasbro (NASDAQ: HAS) ist ein weltweit agierendes Unternehmen, dessen Ziel es ist, die besten Spielerlebnisse zu schaffen. Zu den bekannten, eigenen Marken des Unternehmens zählen unter anderen MONOPOLY, MY LITTLE PONY, NERF, PLAY-DOH und TRANSFORMERS und führende Partner-Marken. Hasbro bietet für Kinder und Familien Spielwaren und Gesellschaftsspiele, Fernsehserien, Kinofilme, digitale Spiele, sowie Lizenzprodukte in allen relevanten Konsumgüter-kategorien. Die Hasbro Studios und deren Film-Label Allspark Pictures schaffen einzigartige Markenerlebnisse, mit selbst produzierten Inhalten für Fernsehen, Film, digitale Kanäle und mehr. Hasbro ist bestrebt, sozial verantwortlich zu handeln und durch gemeinnütziges Engagement, das Leben von Millionen von Kindern und Familien weltweit positiv zu beeinflussen. Hasbro wurde dafür in den vergangenen acht Jahren in Folge vom amerikanischen Ethisphere Institute als eine der "World's Most Ethical Companies®" ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr unter www.hasbro.deÜber Onivo CosmeticsONIVO COSMETICS ist ein Parfümeur aus Frankreich, der mit Studio71 bereits diverse Projekte im Beautybereich erfolgreich umgesetzt hat. Unter anderem wurden mit der YouTuberin TheBeauty2Go bereits fünf Düfte unter der Marke O-Twist in Deutschland und Österreich auf den Markt gebracht.Bilder gerne auf Anfrage.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 Media SESabine Segerer-UtzSenior Referentin Sales & DigitalMedienallee 7D-85774 UnterföhringTel. +49 89 9507-8921Fax +49 89 9507-92344Mobil +49 15 1406 56401Sabine.Segerer@ProSiebenSat1.comhttp://www.prosiebensat1.comOriginal-Content von: Studio71, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127150/4412069