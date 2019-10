Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Bilanzsaison nimmt immer mehr Fahrt auf. In den USA haben diverse Schwergewichte bereits Zahlen vorgelegt oder sind kurz davor. Andreas Lipkow von Comdirect rät Anlegern genau hinzusehen. Microsoft sollte seiner Meinung nach wieder einmal für eine positive Überraschung gut sein. Ähnliches gilt für Amazon, wenn auch mit gewissen Risiken. Anders sind die Voraussetzungen diesmal bei Apple. Großes Thema an der Börse ist auch weiter der Brexit. Nach wie vor ist unklar, wie der EU-Austritt vonstatten geht. Laut Lipkow ist der geregelte Austritt an den Märkten trotzdem bereits eingepreist. Außerdem geht es im heutigen Interview um die letzte EZB-Sitzung von Mario Draghi, die Zahlen von McDonald's, die deutsche Bilanzsaison und die massiven Bewegungen bei Aktien aus dem Bereich Food Delivery.