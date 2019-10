Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wirecard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 151 Euro belassen. Die Anlegerstimmung für die Aktie des Zahlungsabwicklers habe sich in den vergangenen Monaten stetig verschlechtert, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kernpunkt des schwindenden Vertrauens seien die immer noch laufenden Ermittlungen der Behörden in Singapur wegen des Verdachts falsch verbuchter Geschäfte./edh/bgf Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

