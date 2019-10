Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Wirecard von 240 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit Blick auf den Kampf des Zahlungsabwicklers mit der "Financial Times" und ihren Vorwürfen sei es weiter unmöglich zu sagen, was wahr sei und was nicht, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nur eine Normalisierung könnte eine wirkliche Neubewertung auslösen./ag/gl

