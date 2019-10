Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18 Franken belassen. Der Schweizer Industriekonzern habe alles in allem im Rahmen der deutlich reduzierten Markterwartungen abgeschnitten, schrieb Analyst Andreas Willi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Unter Ausklammerung außerordentlicher Abschreibungen auf ein Projekt in Südafrika habe die Marge positiv überrascht./la/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2019 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / 07:05 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-10-23/11:50

ISIN: CH0012221716