Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Dass der Zahlungsdienstleister nun Vorwürfe rund um seine Bilanzierungspraktiken mit einer Sonderprüfung ausräumen will, sollte als Vertrauensbeweis von Seiten des Managements und des Aufsichtsrates gewertet werden, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Breiter sprach von einem deutlichen Signal, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Zudem habe der jüngste Kapitalmarkttag die starken Perspektiven für das operative Geschäft unterstrichen./la/bgf Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2019 / 08:16 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / 08:17 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-10-23/11:51

ISIN: DE0007472060