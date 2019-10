Chat und mobile Anwendungen bieten IT-Experten neue Medien und Möglichkeiten, über den Service-Desk mit Mitarbeitern in Kontakt zu treten

SolarWinds (NYSE:SWI), ein führender Anbieter von leistungsstarker und budgetorientierter IT-Management-Software, gab heute bekannt, dass zwei neue Tools für die Mitarbeitereinbindung in SolarWinds Service Desk eingeführt werden. Der jetzt verfügbare SolarWinds-Service-Desk-Chat ermöglicht es Mitarbeitern, direkt mit internen Service-Providern in Kontakt zu treten, um schnell die Lösungen oder Ressourcen zu erhalten, die sie benötigen, um produktiv zu bleiben. SolarWinds Service Desk hat außerdem eine aktualisierte mobile App für Service-Desk-Mitarbeiter veröffentlicht, um auch unterwegs Support zu leisten.

Mitarbeiter sind heute an die ansprechenden und zugänglichen Serviceerfahrungen gewöhnt, die sie in vielen der sozialen, konsumorientierten und persönlichen Plattformen erleben, die sie außerhalb der Arbeit nutzen. Die Erwartungen an eine ähnliche Erfahrung bei der Kommunikation mit internen IT-Teams haben sich in die Arbeitsumgebung ausgeweitet. Tatsächlich prognostiziert IDC1, dass "bis 2020 60 der CIOs ein IT-Geschäftsmodell und eine Digital-First-Kultur umsetzen werden, die sich auf die Entwicklung digitaler Produkte und Dienstleistungen konzentrieren, die die Zufriedenheit von Benutzern und Mitarbeitern verbessern". SolarWinds Service Desk ermöglicht es IT-Abteilungen und anderen mitarbeiterorientierten Abteilungen, eine umfassende und ansprechende Serviceerfahrung durch eine Lösung bereitzustellen, die ihnen dabei helfen kann, Mitarbeiter besser zu betreuen und zu unterstützen und ihre Gesamtproduktivität und Zufriedenheit zu verbessern.

"Mitarbeiter lieben Echtzeit-Interaktionen im Gegensatz zu E-Mails, die im Nichts verschwinden. Daher ist es für die IT-Abteilung von entscheidender Bedeutung, optimierte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit ihrer Abteilung anzubieten", sagt Andrew Eardley-Day, ITSM-Systemadministrator bei Betfred. "Es gibt so viele Einbindungs- und Lösungsmöglichkeiten, die wir über das SolarWinds-Serviceportal anbieten können, damit die Mitarbeiter mehrere Zugangspunkte haben, um uns zu erreichen. Mehr denn je können wir heute auf einfache Weise die Informationen sammeln, die wir benötigen, um eine Lösung zu finden Job erledigt und Mitarbeiter zufrieden."

SolarWinds Service-Desk-Chat ermöglicht den Mitarbeitern den sofortigen Zugriff auf interne Service-Provider, die die Systeme und Ressourcen unterstützen, die sie benötigen, um direkt aus dem Mitarbeiter-Service-Portal heraus produktiv zu bleiben. Der direkt in den Service-Desk eingebaute Chat passt sich den bestehenden Service-Management-Prozessen an und stellt sicher, dass die gesamte Kommunikation in den Service-Datensätzen protokolliert wird. Durch die Verbesserung der Echtzeitkommunikation zwischen Mitarbeitern und internen Service-Providern haben beide Parteien die aktive gegenseitige Aufmerksamkeit, so dass Probleme schneller und effizienter gelöst werden können.

Die mobile App von Solarwinds Service Desk ermöglicht es internen Service-Providern, die Anforderungen der Mitarbeiter von überall und von jedem Gerät aus kontinuierlich zu erfüllen. Die intuitive mobile Benutzeroberfläche bringt die wichtigsten Funktionen des Service-Managements direkt auf die mobilen Geräte der Service-Provider, so dass sie neue Tickets und Serviceanfragen erstellen, Aufgaben lösen und Genehmigungen erteilen können. Service-Provider aus der IT und anderen Abteilungen können mit der mobilen App Vorfälle auswerten, aktualisieren und eskalieren und gleichzeitig die volle Kommentarfunktionalität zwischen den Anfragenden und anderen Service-Providern nutzen. Das neue mobile Erlebnis, das noch in diesem Jahr eingeführt wird, wird es den Mitarbeitern ermöglichen, Anfragen und Tickets über die Anwendung zu übermitteln sowie die Service-Provider über die App nachzuverfolgen und mit ihnen zu kommunizieren.

"Durch die Unterstützung bei der Beseitigung der Reibungsverluste bei der Anfrage nach Support über zeitaufwändige Kanäle wie Telefon und E-Mail sind die Mitarbeiter in der Lage, die benötigten Services zu erhalten und schnell wieder an die Arbeit zu gehen. SolarWinds Service Desk ermöglicht es den Mitarbeitern, sich über mehrere Kanäle hinweg mit Service-Providern in einer für sie am besten geeigneten Weise zu vernetzen", sagt Steve Stover, Vice President für Produktstrategie ITSM bei SolarWinds. "In Zukunft werden die mitarbeiterorientierten Abteilungen in der Lage sein, Chatbot-basierte Self-Services anzubieten, unterstützt von KI-Entscheidungsunterstützung, die den Mitarbeitern dabei hilft, die besten Lösungen für ihre Bedürfnisse zu finden. Unser Ziel ist es, internen Service-Providern und Mitarbeitern Wahlmöglichkeiten und Flexibilität in Bezug auf Medium und Form der Interaktion zu bieten, damit Service-Desk-Gruppen das beste Serviceerlebnis bieten und die Mitarbeiter produktiv halten können."

