marktEINBLICKE um 12: Seitwärtslauf beim DAX - Infineon unter Verkaufsdruck

Der DAX tritt am Mittwoch auf der Stelle. Das fortwährende Brexit-Drama verdirbt Anlegern aktuell die Kauflaune. Auch aus den USA fehlen die guten Vorgaben für weitere Kursanstiege, da einige Konzerne wie bspw. Texas Instruments enttäuschende Geschäftszahlen präsentierten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,0% 12.756 MDAX -0,3% 26.172 TecDAX -1,0% 2.801 SDAX -0,4% 11.368 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.595

Die Topwerte im DAX sind Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125), Covestro (WKN: 606214 / ISIN: 543900 ) und Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004). Im Fokus stehen am Mittwoch auch Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) und Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Die Pkw-Marke Mercedes-Benz verbuchte zuletzt weitere Absatzrekorde. Wie stark sich diese in den Geschäftszahlen des Gesamtkonzerns niedergeschlagen haben, will Daimler am morgigen Donnerstag verraten. Die Aktie von Infineon setzte heute zeitweise um über 3 Prozent zurück. Grund für den Rücksetzer sind schwache Geschäftszahlen des Konkurrenten Texas Instruments (WKN: 852654 / ISIN: US8825081040).

