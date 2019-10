Asus hat eine Menge Chromebooks für den deutschen Markt angekündigt. Das bestausgestattete Modell ist das Chromebook Flip C434 ab 699 Euro. Das günstigste kostet 329 Euro und richtet sich an Schüler. Zwar bringt Google sein Pixelbook Go trotz seiner Pläne, die Geräte stärker im deutschen Markt zu etablieren, nicht nach Deutschland. Mit dem Flip C434 hat Asus aber womöglich eine interessante Alternative im Programm. Asus Chromebook Flip C434: Kompaktes Chrome-OS-Convertible Asus' Flip C434 ist ein Convertible mit 14-Zoll-Touch-Full-HD-Bildschirm in einem 13-Zoll-Alugehäuse und im Vergleich zu...

