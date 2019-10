Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wir richten den Blick auf die am Donnerstag anstehende EZB-Entscheidung, so die Analysten der Helaba.Die Europäische Zentralbank werde sich vermutlich in ihrem Lockerungsbias bestätigt sehen, eine Zinssenkung bei der letzten EZB-Ratssitzung unter der Ägide Mario Draghis würden die Analysten der Helaba jedoch nicht erwarten. Wohl aber sei dies angesichts der schwachen Stimmungsindikatoren und niedriger Inflationsraten im Verlauf der kommenden Monate nicht auszuschließen. Vor diesem Hintergrund würden die ersten Reden der zukünftigen EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu beachten sein. Auch habe die EZB bereits im September die Wiederaufnahme von Netto-Anleihekäufen ab November beschlossen. Die Verteilung des Volumens von 20 Mrd. Euro auf die Marktsegmente dürften in Anlehnungan die bisherigen QE-Aktivitäten erfolgen. Der überwiegende Teil falle also auf das PSPP (öffentlicher Sektor). Nach Beschlusslage sei das nun startende Aufstocken der Bestände zeitlich unbegrenzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...