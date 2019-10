Wieder einmal fügte der weltgrößte Erzeuger erneuerbarer Energien, NEXTERA ENERGY (US65339F1012), im 3. Quartal 2019 seiner scheinbar unaufhörlichen Serie anhaltender Gewinnsteigerungen ein weiteres Kapitel hinzu. So unglaublich dieser Wachstumstrend dieses Energiegiganten (112 Mrd. USD Aktienmarktkapitalisierung) anmutet, so plausibel ist er jedoch erklärbar. Die Hintergründe dieser fortgesetzten Aktienrallye sowie die Frage, wie die Aktienbewertung daraufhin einzustufen ist, erörtern wir in der nachfolgenden Analyse.Chart: Nextera Energy gegen MSCI World-Index (jeweils in US-Dollar)

