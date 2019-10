Frankfurt (www.fondscheck.de) - INVESCO erweitert das Angebot an Exchange Traded Funds auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der INVESCO NASDAQ Biotech UCITS ETF (ISIN IE00BQ70R696/ WKN A12CCJ) ermögliche Anlegern, in aufstrebende Biotechnologie- und Pharmatitel mit Listing am NASDAQ Stock Market zu investieren. Der NASDAQ Biotechnologie Index sei nach Marktkapitalisierung gewichtet und enthalte 116 Komponenten, die nach der Industry Classification Benchmark (ICB) als Biotechnologie- oder Pharmaunternehmen eingestuft würden. Die Wertpapiere würden über eine Marktkapitalisierung von mindestens 200 Millionen US-Dollar und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mindestens 100.000 Stück verfügen. ...

