Mazda hat jetzt offiziell sein erstes Batterie-elektrisches Modell enthüllt. Das mit einem 35,5-kWh-Akku ausgestattete E-SUV MX-30 kann ab sofort reserviert werden. Der Verkauf in Deutschland soll aber erst im März 2020 mit einer First Edition voraussichtlich zu Preisen ab 33.990 Euro starten. Die Auslieferungen in Europa beginnen jedoch erst im zweiten Halbjahr 2020. Gerüchteweise folgt später noch ...

