Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Nach den Geschäftszahlen des Lebensmittelkonzerns für das dritte Quartal habe sie ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2021 und 2022 angehoben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei berücksichtigte Pannuti auch die angekündigten Ausschüttungen von bis zu 20 Milliarden Schweizer Franken./la/bgf Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2019 / 10:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / 10:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-10-23/12:53

ISIN: CH0038863350