Lenovo hatte im Mai 2019 einen Blick auf das weltweit erste Notebook mit faltbarem Display gewährt. Jetzt hat das Unternehmen einen Zeitraum für den Marktstart genannt. Auf dem Canalys Channels Forum in Barcelona zeigte Lenovo sein faltbares Thinkpad X1 Foldable erneut. Im Zuge der Veranstaltung sagte Lenovo-Geschäftsführer Gianfranco Lanci, dass das Gerät voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2020 in den Handel kommen werde. Lenovo Thinkpad X1 Foldable: Die Hardware ist fertig Lanci erklärte laut The Register im Zuge der Veranstaltung weiter:"Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...