TORONTO, 23. Oktober 2019. Aleafia Health Inc. (TSX: ALEF, OTC: ALEAF, FRA: ARAH) (Aleafia Health oder das Unternehmen) wird seine Finanzergebnisse des dritten Quartals 2019 am 12. November 2019 vor Börsenöffnung bekannt geben. Das Unternehmen wird zudem eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des dritten Quartals am selben Tag um 8:30 Uhr EST (14:30 Uhr MEZ) veranstalten. Die Telefonkonferenz wird von CEO Geoffrey Benic und CFO Benjamin Ferdinand ausgerichtet.

Telefonkonferenz & Webcast

Datum: 12. November 2019

Uhrzeit: 8:30 Uhr EST (14:30 Uhr MEZ)

Gebührenfreie Einwahlnummer für Teilnehmer aus den USA/Kanada: (866) 679-9046; Passwort: 7778885

Gebührenfreie Einwahlnummer für internationale Teilnehmer: (409) 217-8323; Passwort: 7778885

Link zum Webcast: https://www.aleafiahealth.com/third-quarter-results-call/

Diese Telefonkonferenz wird auch als Webcast live im Internet übertragen. Der Webcast kann über den folgenden Link abgerufen werden: https://www.aleafiahealth.com/third-quarter-results-call/. Eine Audioübertragung der Telefonkonferenz steht Teilnehmern über die Einwahlnummer und den Webcast zur Verfügung; die Präsentation kann jedoch nur über den Webcast eingesehen werden. Interessenten, die die Live-Konferenz verpasst haben, können über den bereitgestellten Link jederzeit eine Aufzeichnung abrufen.

Über Aleafia Health:

Aleafia ist ein führendes vertikal integriertes, auf Gesundheit und Wellness ausgerichtetes Cannabisunternehmen mit vier Hauptgeschäftsgebieten: Cannabisanbau & -produkte; Gesundheits- & Wellness-Kliniken, Cannabisaufklärung und Verbrauchererfahrung. Das Unternehmen verfügt über Lieferverträge mit E-Commerce-Anbietern, Einzelhändlern in den kanadischen Provinzen.

Aleafia Health besitzt drei große Cannabisprodukte und Anbaueinrichtungen, von denen zwei lizenziert und in Betrieb sind, einschließlich der ersten großen Anlage für den Anbau im Freien in der kanadischen Geschichte. Das Unternehmen produziert ein vielseitiges Portfolio an kommerziell bewährten, margenstarken Derivatprodukten, einschließlich Öle, Kapseln und Sprays. Aleafia Health betreibt das größte nationale Netz an Kliniken und Ausbildungszentren für medizinisches Cannabis, in denen Ärzte, Pflegepersonal und Lehrkräfte tätig sind. Das Unternehmen geht seiner Betriebstätigkeit auf drei Kontinenten nach.

Der Wettbewerbsvorteil von Aleafia Health beruht auf Innovation. Das Unternehmen verfügt über einen Datensatz über medizinischen Cannabis mit über zehn Millionen Einträgen, um die eigene krankheitsspezifische Produktentwicklung und seine höchst differenzierte Aufklärungsplattform FoliEdge Academy zu unterstützen. Das Unternehmen ist bestrebt, einen nachhaltigen Aktionärswert zu schaffen, und wurde vor der Notierung an der TSX von der TSX Venture Exchange zum besten Unternehmen des Jahres 2019 gewählt.

