Linz (www.anleihencheck.de) - In Anbetracht des globalen Wirtschaftsabschwungs, konnte sich die kanadische Wirtschaft gut behaupten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Konjunkturzahlen zum 2. Quartal würden bei den Exporten und den Investitionen einen stabilen Zuwachs zeigen. Dank des robusten Arbeitsmarktes und der steigenden Löhne liege auch die Inflation bei 1,9% und somit im Mittelfeld des Zielkorridors von 1,0% bis 3,0%. In der Septembersitzung der kanadischen Notenbank (Bank of Canada, BoC) sei die neutrale Haltung zum Thema Leitzins bestätigt worden. ...

