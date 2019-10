MAX Automation SE Tochter erhält Großauftrag im Bereich E-Mobilität: Audi bestellt bei bdtronic Imprägniermaschinen für die Elektromotorenfertigung DGAP-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge MAX Automation SE Tochter erhält Großauftrag im Bereich E-Mobilität: Audi bestellt bei bdtronic Imprägniermaschinen für die Elektromotorenfertigung 23.10.2019 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG MAX Automation SE Tochter erhält Großauftrag im Bereich E-Mobilität: Audi bestellt bei bdtronic Imprägniermaschinen für die Elektromotorenfertigung Düsseldorf, 23. Oktober 2019 - bdtronic mit Sitz in Weikersheim (Baden-Württemberg), ein Tochterunternehmen der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten MAX Automation SE, erhält einen großvolumigen Auftrag aus dem Bereich E-Mobilität. Für die Premium Platform Electric (PPE) des deutschen Automobilbauers Audi wird bdtronic in den kommenden Jahren drei umfangreiche Systeme zur Produktion von Elektromotoren liefern. Der Auftragswert liegt im hohen einstelligen Millionenbereich. Die im Kerngeschäftsfeld Process Technologies der MAX-Gruppe tätige Tochter verfügt über jahrelange umfangreiche Erfahrung in der Dosier- und Imprägniertechnik. Diese Verbindung ist einzigartig auf dem Markt und ermöglicht es dem Unternehmen, Maschinen zu bauen, die sowohl höchste Qualitätsanforderungen als auch hohe Produktionsmengen gewährleisten. Seit 2008 entwickelt bdtronic mit ihrer Imprägnierung eine spezielle Technologie, die zur Herstellung hocheffizienter Elektromotoren benötigt wird. Das Unternehmen bietet verschiedene Maschinenkonzepte für die Träufelimprägnierung von Hybrid/Elektro-Motoren an. Nachdem bdtronic mit dieser Technologie bereits in China und den USA erfolgreich war, gewann sie bei der letztjährigen Hauptveranstaltung für die E-Mobilität CWIEME Berlin den Global Award in der Kategorie "Produkt des Jahres". "bdtronic hat mehrere Großserienmaschinen bei deutschen Tier1-Automobilzulieferern und mehrere Kleinserienimprägniermaschinen an deutsche Autobauer geliefert und installiert. Wir sind stolz darauf, dass Audi sich für die Lieferung der ersten Großserienmaschine zur Imprägnierung ihrer E-Motoren von bdtronic entschieden hat", sagt Patrick Vandenrhijn, CEO von bdtronic und Mitglied des Management Boards der MAX. bdtronic ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen: Das Unternehmen hat sich in den Bereichen Vertrieb, Personal und Produktionskapazität nahezu verdoppelt. In diesem Jahr wird die Gesellschaft mit mehr als 400 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von voraussichtlich 70 Millionen Euro erwirtschaften. Andreas Krause, CFO und Vorsitzender des Management Boards der MAX Automation SE: "Es freut uns als MAX ganz besonders, weil wir diesen Großauftrag aus einem zukunftsweisenden Feld der E-Mobilität erhalten haben. Diese Leistung werten wir als eindeutigen Beleg für die umfassende Kompetenz unserer Tochtergesellschaft bdtronic im Bereich E-Mobilität und damit für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im internationalen Geschäft." Mehr Informationen zur bdtronic finden Sie unter: www.bdtronic.com. Ein Video der bdtronic für ihre weltweit größte und schnellste Imprägnieranlage finden Sie hier: https://youtu.be/nsbzJW30eUQ. Über die MAX Automation SE Die MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA58) mit Sitz in Düsseldorf ist eine international agierende Industriegruppe für High-Tech-Automatisierungslösungen. Das operative Geschäft gliedert sich in drei Konzernbereiche: Im Geschäftsfeld Process Technologies agiert der Konzern durch sein umfassendes technologisches Know-how als Innovationsführer in der Entwicklung und Fertigung von proprietären Lösungen (z. B. Dosieren, Imprägnieren) insbesondere für die Branchen Automobilindustrie und Elektronikindustrie. Im Geschäftsfeld Environmental Technologies entwickelt und installiert MAX Automation technologisch komplexe Anlagen für die Recycling-, Energie- und Rohstoffindustrie. Das Geschäftsfeld Evolving Technologies bündelt Unternehmen mit Wachstumspotenzial aus den Bereichen Optische Lösungen, Lösungen für die Medizintechnik, Industrielle Robotik und Automation sowie Verpackungslösungen. www.maxautomation.com 