FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Abschlägen im frühen Geschäft notieren die europäischen Aktienmärkte am Mittwochmittag kaum verändert. Die Anleger haben sich mit dem Gedanken angefreundet, dass sich der Austritt Großbritanniens aus der EU nun doch noch etwas länger hinziehen dürfte als gehofft. Nachdem das britische Parlament dem Brexit-Plan von Premier Boris Johnson zugestimmt hatte, lehnten die Abgeordneten ein beschleunigtes Parlaments-Verfahren für das Brexit-Gesetz ab. Johnson setzte daraufhin die Beratungen über das Gesetz im Parlament aus. Beobachter rechnen nun mit einer erneuten Verschiebung des EU-Austrittstermins. "Die Vorfreude an den Börsen war wieder einmal verfrüht", so Thomas Altmann von QC Partners. Der DAX fällt um 0,2 Prozent auf 12.729 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent auf 3.593 Punkte nach

Pfund mit Erholungspotenzial

Das Pfund hat nach Einschätzung von Nordea Asset Management Erholungspotenzial, sollte sich die britische Regierung im Falle von Neuwahlen eine Mehrheit sichern und diese das Brexit-Abkommen durch das Parlament bringen. "Die Chancen sehen gut aus (für die Tories) mit der von Vorwürfen der Rumeierei geplagten schwachen Labour-Opposition", sagt Vermögensexperte Sebastien Galy und weiter: "Das würde es leicht für die Regierung machen, ihren Handelsdeal durchzubringen und dürfte positiv für das Pfund gewertet werden für eine Erholung Richtung 0,85 bis 0,80 je Euro".

Auch bei der Deutschen Bank sieht man Aufwärtspotenzial für das Pfund. Eine Neuwahl dürfte dem nicht im Wege stehen, zumal es dabei thematisch um sehr wahrscheinlich um den bereits gefundenen Deal (der Tories) gehen dürfte, ein zweites Referendum, einen Verbleib oder einen weicheren Brexit.

ABB verdient mehr als erwartet - Aktie profitiert

Gewinner des Tages in Europa sind ABB mit einem Plus von 3,8 Prozent. Mit einem EBITA von 806 Millionen Dollar hat ABB laut der Citigroup die Konsenserwartungen von 792 Millionen Dollar übertroffen. Die Restrukturierung von ABB zur Kostensenkung und der operativen Vereinfachung verläuft laut Morgan Stanley nach Plan. Es gebe erste glaubwürdige Anzeichen von Fortschritten bei den Kostensenkungen. Im Fahrwasser ziehen Siemens um 1,1 Prozent an.

Noch stärker im DAX zeigen sich Covestro, die mit einem Plus von 1,5 Prozent von einer Kaufempfehlung der Commerzbank profitieren. Daneben können sich die Vortagesverlierer FMC und Lufthansa erholen.

In Europa setzen die Ölwerte ihre Erholung fort. Ihr Stoxx-Branchenindex steigt um 0,7 Prozent, Norsk Hydro führen den Aufschwung nach guten Zahlen mit einem Plus von gut 5 Prozent an. Fast alle Sparten haben sich nach Aussage der Citi besser entwickelt, was zum einen auf niedrigere Kosten sowie positive Währungseffekte zurückzuführen sei. Carrefour steigen um 2,4 Prozent. Die bereinigten Umsätze sind im dritten Quartal um 2,3 Prozent gestiegen - die Deutsche Bank hatte lediglich mit einer Zunahme um 0,3 Prozent gerechnet.

Erneute Gewinnwarnung aus der Automobilbranche

Eine Gewinnwarnung des Reifenherstellers Nokian belastet den Sektor. Diese sendet nach Einschätzung der Citigroup ein negatives Branchensignal aus. Die Probleme von Nokian seien kein Einzelfall. Die Nokian-Aktie büßt 1,5 Prozent ein. Michelin verlieren 1,0 Prozent und für Pirelli geht es um 1,8 Prozent nach unten.

Mit Abgaben von 2,5 Prozent reagieren Heineken auf die Bekanntgabe der Drittquartalszahlen. Diese sind von der Abschwächung in Brasilien und Mexiko geprägt, so Analysten. Die Brauerei geht für das laufende Jahr von einem operativen Gewinnwachstum von nur noch 4 Prozent, und damit vom unteren Ende der eigenen Ziele aus, allerdings entspreche dies bereits der Konsenserwartung im Markt, so die Analysten. Heineken rechnet bis Jahresende mit einer erhöhten Volatilität in einer Reihe von Märkten. Citi kann aktuell keinen Kurstreiber für das Papier ausmachen.

Sixt Leasing leiden mit einem Minus von 2,3 Prozent unter einer gesenkten Umsatzprognose. KWS Saat gewinnen 4,1 Prozent, nachdem Umsatz und Gewinn je Aktie im abgelaufenen Geschäftsjahr stärker gestiegen sind als erwartet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.596,68 -0,23 -8,14 19,83 Stoxx-50 3.244,34 0,03 0,88 17,55 DAX 12.775,58 0,16 20,89 20,99 MDAX 26.159,44 -0,33 -86,34 21,18 TecDAX 2.803,03 -0,91 -25,69 14,40 SDAX 11.359,85 -0,48 -55,01 19,46 FTSE 7.236,18 0,33 23,69 7,20 CAC 5.632,70 -0,44 -24,98 19,07 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,40 -0,04 -0,64 US-Zehnjahresrendite 1,75 -0,02 -0,93 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.06 Uhr Di, 17:42 Uhr % YTD EUR/USD 1,1113 -0,11% 1,1127 1,1142 -3,1% EUR/JPY 120,52 -0,14% 120,61 120,96 -4,2% EUR/CHF 1,1001 -0,07% 1,1008 1,1013 -2,3% EUR/GBP 0,8634 -0,13% 0,8641 0,8608 -4,1% USD/JPY 108,46 -0,02% 108,39 108,55 -1,1% GBP/USD 1,2873 +0,03% 1,2875 1,2942 +0,9% USD/CNH (Offshore) 7,0742 -0,06% 7,0805 7,0749 +3,0% Bitcoin BTC/USD 7.992,01 -1,25% 7.940,01 8.201,51 +114,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,92 54,48 -1,0% -0,56 +11,5% Brent/ICE 59,22 59,70 -0,8% -0,48 +6,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.491,48 1.488,05 +0,2% +3,43 +16,3% Silber (Spot) 17,55 17,53 +0,1% +0,02 +13,3% Platin (Spot) 892,33 893,00 -0,1% -0,67 +12,0% Kupfer-Future 2,63 2,63 -0,2% -0,00 -0,7% ===

