Die Deutsche Bank hat Prudential aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1750 auf 1450 Pence gesenkt. Nach der Abspaltung von Aktivitäten in Großbritannien und Europa sei der Versicherer operativ nun nur noch in Asien und den USA tätig, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine revidierten Schätzungen spiegelten lediglich die neue Unternehmensstruktur wider. Langfristig traut Steel dem Asien-Geschäft ein attraktives Wachstum zu. Doch die Aktie sei schon stark gestiegen./gl/la

