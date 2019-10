Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für TAG Immobilien vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Immobilienkonzern könnte seine Jahresprognose im Zuge der Zahlenvorlage anheben, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn aktuell sehe es so aus, dass TAG in diesem Jahr ein überraschend hohes operatives Ergebnis (FFO) erwirtschaften dürfte./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 18:53 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / 08:05 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-10-23/13:22

ISIN: DE0008303504